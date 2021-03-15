Темпи вакцинації в Україні продовжили падати: за добу прищепили трохи більше 2 тисяч осіб
Фото: вакцинація (РБК-Україна)
В Україні продовжили падати темпи вакцинації проти коронавірусу. За неділю, 14 березня, зробили 2018 щеплень.
Так, з початку кампанії вакцинації було зроблено 53 155 щеплень проти COVID-19 - все перша доза.
Найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області - 260 щеплень. В цілому в регіонах було зроблено стільки щеплень:
- Вінницька область - 10 щеплень;
- Волинська область - 90 щеплень;
- Дніпропетровська область - 170 щеплень;
- Донецька область - 260 щеплень;
- Житомирська область - 70 щеплень;
- Закарпатська область - 30 щеплень;
- Івано-Франківська область - 18 щеплень;
- Київська область - 230 щеплень;
- Кіровоградська область - 30 щеплень;
- Луганська область - 170 щеплень;
- Львівська область - 50 щеплень;
- Миколаївська область - 80 щеплень;
- Одеська область - 160 щеплень;
- Полтавська область - 80 щеплень;
- Сумська область - 50 щеплень;
- Тернопільська область - 100 щеплень;
- Харківська область - 60 щеплень;
- Херсонська область - 100 щеплень;
- Хмельницька область - 60 щеплень;
- Чернівецька область -120 щеплень;
- Чернігівська область - 80 щеплень
За весь період кампанії найбільше щеплених в Донецькій області (5044), менше всього - в Чернігівській області (1006).
Зазначимо, темпи вакцинації стабільно падають в період вихідних днів. У п'ятницю було зроблено більше ніж 9 тисяч щеплень, тоді як в суботу - 3,5 тисячі.
Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 6 792 нових випадки COVID, майже 2,5 тисячі осіб госпіталізували.