Темпи вакцинації в Україні продовжили падати: за добу прищепили трохи більше 2 тисяч осіб

В Україні продовжили падати темпи вакцинації проти коронавірусу . За неділю, 14 березня, зробили 2018 щеплень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України .

Так, з початку кампанії вакцинації було зроблено 53 155 щеплень проти COVID-19 - все перша доза.

Найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області - 260 щеплень. В цілому в регіонах було зроблено стільки щеплень:

Вінницька область - 10 щеплень;

Волинська область - 90 щеплень;

Дніпропетровська область - 170 щеплень;

Донецька область - 260 щеплень;

Житомирська область - 70 щеплень;

Закарпатська область - 30 щеплень;

Івано-Франківська область - 18 щеплень;

Київська область - 230 щеплень;

Кіровоградська область - 30 щеплень;

Луганська область - 170 щеплень;

Львівська область - 50 щеплень;

Миколаївська область - 80 щеплень;

Одеська область - 160 щеплень;

Полтавська область - 80 щеплень;

Сумська область - 50 щеплень;

Тернопільська область - 100 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 100 щеплень;

Хмельницька область - 60 щеплень;

Чернівецька область -120 щеплень;

Чернігівська область - 80 щеплень

За весь період кампанії найбільше щеплених в Донецькій області (5044), менше всього - в Чернігівській області (1006).