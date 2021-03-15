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Темпи вакцинації в Україні продовжили падати: за добу прищепили трохи більше 2 тисяч осіб

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 08:50
Темпи вакцинації в Україні продовжили падати: за добу прищепили трохи більше 2 тисяч осіб Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні продовжили падати темпи вакцинації проти коронавірусу. За неділю, 14 березня, зробили 2018 щеплень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, з початку кампанії вакцинації було зроблено 53 155 щеплень проти COVID-19 - все перша доза.

Найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області - 260 щеплень. В цілому в регіонах було зроблено стільки щеплень:

  • Вінницька область - 10 щеплень;
  • Волинська область - 90 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 170 щеплень;
  • Донецька область - 260 щеплень;
  • Житомирська область - 70 щеплень;
  • Закарпатська область - 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 18 щеплень;
  • Київська область - 230 щеплень;
  • Кіровоградська область - 30 щеплень;
  • Луганська область - 170 щеплень;
  • Львівська область - 50 щеплень;
  • Миколаївська область - 80 щеплень;
  • Одеська область - 160 щеплень;
  • Полтавська область - 80 щеплень;
  • Сумська область - 50 щеплень;
  • Тернопільська область - 100 щеплень;
  • Харківська область - 60 щеплень;
  • Херсонська область - 100 щеплень;
  • Хмельницька область - 60 щеплень;
  • Чернівецька область -120 щеплень;
  • Чернігівська область - 80 щеплень

За весь період кампанії найбільше щеплених в Донецькій області (5044), менше всього - в Чернігівській області (1006).

Темпи вакцинації в Україні продовжили падати: за добу прищепили трохи більше 2 тисяч осіб

Зазначимо, темпи вакцинації стабільно падають в період вихідних днів. У п'ятницю було зроблено більше ніж 9 тисяч щеплень, тоді як в суботу - 3,5 тисячі.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 6 792 нових випадки COVID, майже 2,5 тисячі осіб госпіталізували.

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