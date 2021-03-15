Україна буде видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію
Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.
Про це у коментарі "Коронавірус.Інфо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. При цьому Ляшко додав, що якщо певна країна потребуватиме при перетині кордону таке свідоцтво про вакцинацію, українці зможуть його отримати безкоштовно в два кліка.
"Але впроваджувати і вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів ввести документи про вакцинації проти COVID-19", - підкреслив санлікар.
Наголошується, що зараз у світі подвійну дозу проти COVID-19 отримали лише 0,88% населення. При цьому на глобальному ринку пропозиція таких вакцин обмежена.
Відзначимо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті. Про те, з якими проблемами стикається ця ініціатива, а також чого чекати від неї українцям - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше РБК-Україна писало, що авіакомпанія Air France починає тестування цифрових паспортів вакцинації.