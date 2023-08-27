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В Перу бушуют лесные пожары: известно о пяти погибших

Фото: в Перу лесные пожары унесли не менее пяти жизней (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В районе Апуримак, что в Перу, с минувшего воскресенья бушуют лесные пожары. Пока известно о пяти погибших и более десятка раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В южном регионе страны пожары охватили более 200 га земли. Над укрощением огня работают пожарные, полиция, муниципальная охрана и армия, однако пока удержать ее не удалось.

Сейчас известно о пяти погибших, 12 раненых и двух пропавших без вести людей.

Лесные пожары в мире

В последние недели из-за сильной жары лесные пожары бушуют во многих регионах мира. Так, на Гавайях от огня погибли по меньшей мере 115 человек, еще от 500 до 1000 человек числятся пропавшими без вести.

А в Греции подтверждено более 20 смертей - лесные пожары в стране называют крупнейшими в истории ЕС.

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