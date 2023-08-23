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Лесные пожары на Гавайях: пропавшими без вести считают от 500 до 1000 человек

Среда 23 августа 2023 06:18
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Лесные пожары на Гавайях: пропавшими без вести считают от 500 до 1000 человек Фото: из-за лесных пожаров на Гавайях погибли 115 человек (hawaiinewsnow.com)
Автор: Антон Малиновский

В результате масштабных лесных пожаров на Гавайях погибли по меньшей мере 115 человек, еще от 500 до 1000 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По данным полиции острова Мауи, по состоянию на понедельник было подтверждено 115 смертей в результате пожара. Сотни людей считаются пропавшими без вести, однако точные цифры разнятся.

Так, губернатор Гавайев Джош Грин заявлял о более 1000 пропавших, тогда как Мауи Ричард Биссен сказал о 850 пропавших без вести жителях Лахайны. Советница же Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендал оценила количество пропавших людей от 500 до 800. По неофициальным спискам, которые собрали местные жители в интернете, исчезло не менее 700 человек.

Лесные пожары на Гавайях

Лесные пожары на Гавайях загорелись в августе из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогал огню распространяться на сотни километров. Эта катастрофа стала второй по стоимости в истории штата.

По состоянию на 13 августа было известно о по меньшей мере 89 погибших, также сообщалось, что стоимость восстановления исторического города-курорта на острой Мауи оценивается в 5,5 млрд долларов после того, как пламя уничтожило более 1000 зданий.

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