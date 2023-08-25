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Лесные пожары в Греции стали крупнейшими в истории ЕС, - еврокомиссар

Пятница 25 августа 2023 00:31
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Лесные пожары в Греции стали крупнейшими в истории ЕС, - еврокомиссар Фото: лесные пожары в Греции стали крупнейшими в истории ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пожары в районе греческого города Александруполис стали самыми масштабными в истории Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по реагированию на кризисные ситуации Янеза Ленарчича.

"Пожары в районе греческого Александруполиса, в результате которых выгорели уже 73 тысячи гектаров, стали самыми большими лесными пожарами, с которыми когда-либо имел дело Евросоюз", - отметил еврокомиссар.

По его словам, все страны ЕС должны усиливать совместные меры по предотвращению и более эффективной борьбой с лесными пожарами, поскольку следующие годы могут оказаться еще сложнее.

Лесные пожары в Греции

Лесные пожары бушуют в Греции с конца июля. Чрезвычайная ситуация привела к прекращению работы гостиниц на острове Родос, так что около 19 тысяч туристов были эвакуированы. По состоянию на 26 июля сообщалось о по меньшей мере трех погибших.

На следующий день сообщалось, что в центральной части страны пожар дошел до состава боеприпасов возле большой авиабазы и вызвал серию сильных взрывов.

Вскоре стало известно, что в настоящее время огонь охватил более 8500 гектаров лесов в Греции, на севере страны обнаружили 18 обгоревших тел.

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