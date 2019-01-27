У Перу в результаті ДТП загинули 14 людей

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Ще 35 осіб отримали поранення

У провінції Арекіпа на півдні Перу в результаті зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhuanet.

Як повідомляється, вчора близько 20:15 пасажирський автобус виконуючи обгін виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Після зіткнення автобус і вантажівка впали в ущелину.

Зазначається, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 14 осіб, ще 35 людей отримали поранення. Наразі не встановлено скільки людей перебували в транспортних засобах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Перу пасажирський автобус впав у річку Хуаллага, що призвело до загибелі 10 людей. В момент аварії в автобусі перебувало 50 пасажирів. Майже 30 осіб були госпіталізовані, зокрема неповнолітні.

Раніше, у Пакистані зіткнулися автобус з автоцистерною, загинули 27 осіб. У поліції зазначили, що у момент ДТП в автобусі перебувало 33 пасажири.

Додамо, що у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. За словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.