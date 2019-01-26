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У Перу пасажирський автобус впав у річку, є жертви

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 09:16
У Перу пасажирський автобус впав у річку, є жертви
Фото: ДТП В Перу (twitter.com/Agencia_Andina)

Майже 30 людей отримали поранення

В Національному центрі з надзвичайних ситуацій Перу повідомили, що пасажирський автобус впав у річку Хуаллага, що призвело до загибелі 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Andina.

Повідомляється, що в автобусі перебувало 50 пасажирів. Автобус прямував зі столиці Ліми до Тарапото. Майже 30 осіб були госпіталізовані, серед яких неповнолітні. Також залишається невідома доля трьох пасажирів, які вважаються зниклими безвісти.

Інцидент стався під час підйому, автобус перекинувся і скотився у річку.

На місці події працюють рятувальники і військовослужбовці, які надають допомогу постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді.

 

 

 

Раніше повідомлялося, що у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. За словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.

Нагадаємо, у Пакистані зіткнулися автобус з автоцистерною, загинули 27 осіб. У поліції зазначили, що у момент ДТП в автобусі перебувало 33 пасажири

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