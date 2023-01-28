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В Полтавской области грузовик столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие

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Суббота 28 января 2023 18:26
В Полтавской области грузовик столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие Иллюстративное фото: в Полтавской области грузовик столкнулся с микроавтобусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 января, в Полтавской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Полтавской области.

"В результате аварии водитель и один пассажир микроавтобуса погибли, еще восемь пассажиров получили телесные повреждения - им оказывают медицинскую помощь", - сказано в сообщении правоохранителей.

При этом отмечается, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа полиции. Она устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Киева на Липках водитель грузовика устроил массовое ДТП.

Также мы писали, что в Житомирской области произошла авария, из-за чего движение транспорта было частично перекрыто.

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