В Полтавской области грузовик столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие
Сегодня, 28 января, в Полтавской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Полтавской области.
"В результате аварии водитель и один пассажир микроавтобуса погибли, еще восемь пассажиров получили телесные повреждения - им оказывают медицинскую помощь", - сказано в сообщении правоохранителей.
При этом отмечается, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа полиции. Она устанавливает причины и обстоятельства аварии.
Напомним, ранее стало известно, что в центре Киева на Липках водитель грузовика устроил массовое ДТП.
Также мы писали, что в Житомирской области произошла авария, из-за чего движение транспорта было частично перекрыто.
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