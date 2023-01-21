В Польше перевернулся белорусский автобус с десятками пассажиров, есть пострадавшие (фото)
В Польше в Люблинском воеводстве ехавший из Беларуси автобус попал в аварию. В результате чего семь человек были госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По информации местных СМИ, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги, в результате чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.
Авария произошла недалеко от польского села Вандзин, всего в автобусе находилось 37 человек, они направлялись из Беларуси в Италию.
Сообщается, что семеро пассажиров были госпитализированы в больницы в Люблине и Любартове, остальных пассажиров (большинство из которых отделалісь легкими ушибами) разместили в гостинице в соседнем населенном пункте.
Фото: в Польше перевернулся автобус, следовавший из Беларуси (facebook.com/profile.php?id)
Напомним, ранее мы писали, что в Польше украинцы попали в ДТП.
Добавим, недавно в Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате чего погибли почти 40 человек.
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