ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше перевернулся белорусский автобус с десятками пассажиров, есть пострадавшие (фото)

Новина українською →
Польша, Суббота 21 января 2023 15:33
В Польше перевернулся белорусский автобус с десятками пассажиров, есть пострадавшие (фото) Фото: в Польше перевернулся автобус, ехавший из Беларуси (facebook.com/profile.php?id)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше в Люблинском воеводстве ехавший из Беларуси автобус попал в аварию. В результате чего семь человек были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По информации местных СМИ, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги, в результате чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

Авария произошла недалеко от польского села Вандзин, всего в автобусе находилось 37 человек, они направлялись из Беларуси в Италию.

Сообщается, что семеро пассажиров были госпитализированы в больницы в Люблине и Любартове, остальных пассажиров (большинство из которых отделалісь легкими ушибами) разместили в гостинице в соседнем населенном пункте.

Фото: в Польше перевернулся автобус, следовавший из Беларуси (facebook.com/profile.php?id)

Напомним, ранее мы писали, что в Польше украинцы попали в ДТП.

Добавим, недавно в Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате чего погибли почти 40 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша Авария
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина