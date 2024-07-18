В перспективе должны снова появиться соглашения по разоружению с Россией, - Шольц

В ближайшее время отношения Запада с Россией, вероятно, будут определяться политикой сдерживания, но в долгосрочной перспективе должны снова появиться договоры о разоружении с РФ.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesshau.

"Все, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет время, когда обсуждается контроль над вооружениями между крупнейшими державами мира", - заявил он.

При этом канцлер отметил, что даже если сейчас это время кажется далеким.

Шольц подчеркнул, что Россия, в конце концов, вышла из всех соглашений по разоружению, на это также должна реагировать Германия.

"Поэтому мы должны быть настолько сильными, чтобы никто не осмелился на нас напасть", - заявил он.