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В перспективе должны снова появиться соглашения по разоружению с Россией, - Шольц

Четверг 18 июля 2024 13:06
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В перспективе должны снова появиться соглашения по разоружению с Россией, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшее время отношения Запада с Россией, вероятно, будут определяться политикой сдерживания, но в долгосрочной перспективе должны снова появиться договоры о разоружении с РФ.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesshau.

"Все, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет время, когда обсуждается контроль над вооружениями между крупнейшими державами мира", - заявил он.

При этом канцлер отметил, что даже если сейчас это время кажется далеким.

Шольц подчеркнул, что Россия, в конце концов, вышла из всех соглашений по разоружению, на это также должна реагировать Германия.

"Поэтому мы должны быть настолько сильными, чтобы никто не осмелился на нас напасть", - заявил он.

Война России и НАТО

Как в Украине, так и в некоторых западных странах рассматривают вероятность войны между Россией и НАТО. В Украине считают, что следующими мишенями Кремля могут стать Польша или страны Балтии.

Эстонская разведка полагает, что Россия уже готовится к следующему военному конфликту, который может начаться в течение следующего десятилетия.

В Германии не исключают возможность нападения России на НАТО уже в 2029 году.

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