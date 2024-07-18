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У перспективі мають знову з'явитися угоди щодо роззброєння з Росією, - Шольц

Четвер 18 липня 2024 13:06
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У перспективі мають знову з'явитися угоди щодо роззброєння з Росією, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчим часом відносини Заходу з Росією, ймовірно, визначатимуться політикою стримування, але в довгостроковій перспективі мають знову з'явитися договори про роззброєння з РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesshau.

"Усе, що ми робимо, має призвести до того, що у нас знову буде час, коли обговорюється контроль над озброєннями між найбільшими державами світу", - заявив він.

При цьому канцлер зазначив, що навіть якщо зараз цей час здається далеким.

Шольц наголосив, що Росія, зрештою, вийшла з усіх угод щодо роззброєння, на це також має реагувати Німеччина.

"Тому ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто не наважився на нас напасти", - заявив він.

Війна Росії та НАТО

Як в Україні, так і в деяких західних країнах розглядають ймовірність війни між Росією та НАТО. В Україні вважають, що наступними мішенями Кремля можуть стати Польща чи країни Балтії.

Естонська розвідка вважає, що Росія вже готується до наступного воєнного конфлікту, який може розпочатися протягом наступного десятиліття.

У Німеччині не виключають можливості нападу Росії на НАТО вже 2029 року.

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