Перспектив нет. У Путина высказались о мирных переговорах с Украиной

В России заявили об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной из-за того, что украинские законы якобы запрещают вести диалог со страной-агрессором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на брифинге, которое цитируют росссийские СМИ.

"В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит реальной готовности России к переговорам. При этом Киев будет искать дипломатическое решение согласно украинской формуле мира.

При чем ранее российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.