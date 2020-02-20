Аваков зустрівся з протестувальниками у Нових Санжарах

Фото: Арсен Аваков у Нових Санжарах (Олег Синєгубов)

Мешканці Нових Санжар блокують дорогу до медзакладу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Нові Санжари (Полтавська область) та зустрівся з місцевими жителями, які протестують проти розміщення евакуйованих з Уханя. Про це повідомив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов на сторінці в Facebook.

За словами Синєгубова, міністр внутрішніх справ обговорив з протестувальниками ситуацію, що склалася довкола евакуації з Уханя громадян України та іноземців.

Аваков запевнив місцевих жителів, що вже пройшло 10 днів інкубаційного періоду, а симптомів коронавірусу в евакуйованих не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автоколона з евакуйованими з Уханя виїхала з аеропорту Харкова. Евакуйованих везуть в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області. На момент відправлення у всіх евакуйованих були стабільні показники здоров'я.

Тим часом у селищі Нові Санжари, де знаходиться медичний центр, місцеві жителі заблокували дорогу та протестують проти розміщення евакуйованих з Уханя. Протестувальникам вже пригрозили кримінальною відповідальністю за агресивні дії, однак вони відмовляють припиняти блокаду.

Також РБК-Україна писало, що медичний центр у Нових Санжарах, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, ізолюють і переведуть на суворий режим безпеки.