Усик – Фьюри: где смотреть бой, прогноз и расписание вечера бокса

Украинский боксер Александр Усик сойдется в ринге с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Все самое главное в день поединка Усика и Фьюри – в материале РБК-Украина .

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Начало поединка не раньше 00:30 по киевскому времени. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Где смотреть бой Усик – Фьюри

Эксклюзивным транслятором боя в Украине будет медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Ставки букмекеров на поединок Усик – Фьюри

Пока фаворитом противостояния с небольшим преимуществом эксперты считают британца. На победу Фьюри специалисты букмекерской конторы Favbet выставили коэффициент 1,93. Вероятный же успех украинского чемпиона оценили баллом 2,03. На редкий в боксе ничейный результат можно поставить с солидным кэфом 15,00.

Фото: Тайсон Фьюри покорил трансформацией тела перед боем (facebook.com/K2Ukraine)

Патриотическая ставка с досрочной победой Усика предложена с перспективным коэффициентом 6,00. Любители же острых ощущений могут заложиться в завершение боя в конкретном раунде. К примеру, победа Фьюри в третьем увеличит потенциальный выигрыш в 70 раз, а на конец поединка в пятом раунде в пользу Усика кэф составил 51,00.

Прогноз экспертов на бой Усик – Фьюри

"Фьюри наделен отличными качествами. Он высок, умеет боксировать на обеих ногах, бьется в роли левши и правши, может идти вперед. По-моему, победить большего бойца трудно. Поэтому я всегда говорю, что у большего парня есть преимущество. Думаю, что Тайсон победит по очкам, но Усика не сбрасываю со счетов", – заявил пока последний абсолютный чемпион Леннокс Льюис.

"Я ставлю на Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он победит Усика. Он собрался его догнать и одолеть. Мне нужно встретиться с Фьюри. Я считаю его лучшим боксером мира , особенно в сверхтяжелом весе. Большие бойцы проигрывают, выглядят плохо, но остаются большими", – рассказал легендарный Майк Тайсон.

Фото: Александр Усик сможет посрамить великих чемпионов (facebook.com/K2Ukraine)

"Я дрался с Усиком. Считаю, что он феноменальный боец, окруженный великолепной командой. Ты хорош до той степени, насколько прекрасна твоя команда, а вокруг него отличные специалисты. После встречи с ним в ринге и анализа, я до сих пор наблюдаю за ним. Думаю, именно он сможет победить", – поделился соображениями бывший обладатель чемпионских поясов Энтони Джошуа.

Андеркард поединка Усик – Фьюри

Полное расписание вечера бокса состоит из десяти поединков. В частности, в одном из них еще один украинец – Даниэль Лапин – проведет десятое сражение на профессиональном уровне. Его соперником станет португалец Октавиу Пудивитр, а на кону будет стоять титул WBA Continental в полутяжелом весе.

В августе прошлого года Лапин завоевал титул в андеркарде боя Усика против британца Дюбуа, когда победил немца Шварца – в 6-м раунде команда оппонента выбросила белое полотенце. В октябре он уверенно одолел черногорца Скриели. Бой завершился уже во втором раунде.

Фото: Даниэль Лапин снова сразится на разогреве у Александра Усика (facebook.com/K2Ukraine)

Тем временем австралиец Джей Опетая сойдется в ринге с латвийским боксером Майрисом Бриедисом за чемпионский пояс IBF в тяжелом весе. За такой же титул в полулегком весе сразятся британец Джо Кордина и ирландский боксер Энтони Какаче. Остальные поединки будут иметь рейтинговый статус.

Полное расписание андеркарда 18 мая в Эр-Рияде: