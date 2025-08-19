ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В первом полугодии ДТЭК Энерго уплатил в бюджет более 11 млрд грн налогов

Вторник 19 августа 2025 14:29
UA EN RU
В первом полугодии ДТЭК Энерго уплатил в бюджет более 11 млрд грн налогов Фото: ДТЭК Энерго уплатил в бюджет более 11 млрд грн налогов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В январе-июне 2025 года компания ДТЭК Энерго уплатила в бюджет более 11 млрд грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"За первое полугодие 2025 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили в бюджеты всех уровней 11,25 млрд грн налогов. Это почти на два миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - сообщают в компании.

Налоги направляются на поддержку украинских защитников, общин и других, отмечают в ДТЕК.

"В 2024 году мы перечислили в бюджеты всех уровней 16,9 млрд грн. Несмотря на войну, компания продолжает выполнять свои обязательства перед государством, сохраняет рабочие места и своевременно выплачивает зарплату работникам", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Он подчеркнул, что в то же время для компании остается приоритетом восстановление поврежденных и разрушенных обстрелами мощностей ТЭС, а также подготовка к следующему отопительному сезону.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.

Напомним, за полгода 2025 ДТЭК инвестировал 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия Энергетики
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия