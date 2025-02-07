Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье

"Это уже не первый случай сбития такого средства авиационного поражения", - сказал Игнат.

Он отметил, что управляемые авиационные бомбы бывают разных типов, с разной боевой частью. Россияне применяют их с самолетов тактической авиации, не заходя в зону поражения нашей ПВО - то есть они запускают эти бомбы с дистанции.

Однако Воздушные силы применяют различные методы противодействия тактической авиации, применяющей КАБы.

"Для противодействия этой угрозе нужен комплексный подход - как использование средств наземной ПВО, так и авиационной компоненты, чтобы как можно дальше отгонять носителей этих КАБов", - рассказал он.

Однако в Воздушных силах не уточнили, каким образом удалось поразить авиабомбу, которая вчера была сбита над Запорожьем. Там напомнили, что за 2024 год враг применил против Украины 39 950 управляемых авиационных бомб различных типов.

Что предшествовало

Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что утром четверга, 6 февраля, во время вражеской авиационной атаки по Запорожью против российской бомбы было применено экспериментальное оружие.

Также сообщалось, что вчера, около семи часов утра в городе были слышны взрывы. Перед тем фиксировался пуск российскими оккупантами управляемых авиабомб в сторону населенного пункта.