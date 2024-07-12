"Нескінчена надія". В Киеве покажут щемящий фотопроект о женщинах, которые ждут пропавших без вести воинов
15.07.2024
15 июля в арт-пространстве Киевской библиотеки имени Николая Гоголя стартует выставка-фотопроект "Нескінчена надія", посвященный женам, матерям, сестрам, семьям украинских военных из 30-й бригады ВСУ, пропавших без вести на Бахмутском направлении.
"Для семей, чьи близкие отправились на фронт и не вернулись, каждый день наполнен надеждой, ожиданием и отчаянием. Поиск мужчин и сыновей становится для них важнейшей задачей. Надежда, страх, отчаяние и желание узнать правду - все это сопровождает их каждый день", - говорится в описании выставки.
В Киеве состоится выставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)
Герои фотопроекта - жены, сестры, матери и дети военных 30-й отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского Вооруженных сил Украины.
Они сражались на бахмутском направлении с группировками "вагнера".
В результате боев пропали без вести более 300 человек из бригады.
"Истории этих женщин - это часть масштабных гуманитарных вызовов, с которыми сталкивается Украина в условиях войны", - говорит организатор выставки, дипломант международных фотоконкурсов, документирующая преступления агрессора на деоккупированных территориях, Наталья Нестеркина (Сучок).
Выставка будет проходить до 7 августа с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:45 (суббота и воскресенье - выходные). Вход на нее - свободный.
В Киеве состоится выставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)