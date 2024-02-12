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Первый в Украине. Во Львове открыли центр рекрутинга в армию

Фото: во Львове открыли центр рекрутинга в армию (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Украины совместно со Львоским горсоветом сегодня, 12 февраля, запустили во Львове центр рекрутинга в армию. Это первый такой центр в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что в центре можно узнать всю актуальную информацию о вакансии в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в войске. 

Центр работает по адресу: ул. Костя Левицкого, 67. В дальнейшем планируется запустить подобные центры по всей стране. 

"Рекрутинг – это именно о добровольном и сознательном выборе. Мы будем максимально масштабировать наши активности по рекрутингу и в других городах Украины, открывать центры рекрутинга, рассказывать людям об имеющихся возможностях найти свое место в обороне государства", - заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. 

В Минобороны отметили, что в центре ежедневно работают рекрутеры, которые будут предоставлять информацию насчет вакансий в армии, проводить консультации и тесты по профориентации. 

Центр не имеет отношения к территориальным центрам комплектования, а рекрутеры не являются военнослужащими. Повесток там вручать не будут. 

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, несколько месяцев назад Министерство обороны Украины запустило рекрутинг в стране. В его рамках мужчины и женщины смогут найти подходящую вакансию и стать на защиту страны. 

В частности, у людей есть возможность лично выбрать ту профессию в войске, которую они сами хотят. 

Более детально о рекрутинге можно узнать в материале РБК-Украина

 

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