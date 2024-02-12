Перший в Україні. У Львові відкрили центр рекрутингу до армії

У відомстві наголосили, що у центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансію в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

Центр працює за адресою: вул. Костя Левицького, 67. Надалі планується запустити такі центри по всій країні.

"Рекрутинг - це саме про добровільний і свідомий вибір. Ми максимально масштабуватимемо наші активності з рекрутингу та в інших містах України, відкриватимемо центри рекрутингу, розповідатим людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави", - заявила заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

У Міноборони зазначили, що в центрі щодня працюють рекрутери, які надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, проводитимуть консультації та тести щодо профорієнтації.

Центр не має відношення до територіальних центрів комплектування, а рекрутери не є військовослужбовцями. Повісток там не вручатимуть.

Рекрутинг у ЗСУ

Нагадаємо, кілька місяців тому Міністерство оборони України запустило рекрутинг у країні. У його рамках чоловіки та жінки зможуть знайти відповідну вакансію та стати на захист країни.

Зокрема, люди мають можливість особисто обрати ту професію у війську, яку вони самі хочуть.

Більш детально про рекрутинг можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.