Первый удар по НПЗ и нефтебазе в 2026 году. "Мадяр" подтвердил атаки на 10 объектов РФ

Иллюстративное фото: "Мадяр" подтвердил атаки на 10 объектов РФ (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Ірина Глухова

В новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

"Первый НПЗ-2026 прикурил в 23:59 под бой червивых курантов, второй была нефтебаза - через 3-5 минут спустя", - рассказал "Мадяр".

По словам командующего, "визит вежливости" был нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ВОТ и на 5 объектов в глубине болот, информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ.

В частности речь идет о "ххх НПЗ (zzz край, РФ) - совместная операция Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС; jjj нефтеналивная (Республика Катарстан, РФ), 1 оц СБС".

Также он указал на другие цели:

  • "нефтебаза Ровеньки (Луганская обл, ВОТ) - закрепление горящего эффекта повторно, 1 оц СБС;
  • ПС Ровеньки (Луганская обл, ВОТ);
  • РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) - устройство для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления движением;
  • РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) - радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения и подготовки запуска ОТРК "Искандер-М" и пусков БпЛА "Shahed", 1 оц СБС".

Кроме того, по данным Бровди, речь идет о "ПС Балашовка (Запорожская обл, ВОТ); два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородская обл, рф); ЗРК ТОР (Донецкая обл, ВОТ) - третий уничтоженный ЗРК за сутки 31.12.25 в исполнении Птиц батальона "Asgard" 412 обр "Немезис".

 

Атаки на Россию в новогоднюю ночь

Напомним, ранее сообщалось о попадании этой ночью в городе Людиново Калужской области, где расположена нефтебаза и атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Объекты были атакованы дронами.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января на российскую столицу - Москву полетели неизвестные дроны. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.

Вероятно, атака происходила прямо во время того, как глава Кремля Владимир Путин выступал с новогодним обращением к россиянам.

