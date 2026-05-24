Первый танкер с СПГ для Индии прошел Ормуз: Bloomberg раскрыло важную деталь

По данным систем отслеживания судов, танкер "Аль-Хамра" компании Adnoc Logistics & Services направляется к западному побережью Индии с грузом СПГ на борту.

Судно перестало передавать сигнал еще 19 апреля, когда находилось у входа в Ормузский пролив. Позже, по данным Kpler и спутниковых снимков, танкер загрузил газ на экспортном терминале Abu Dhabi National Oil Co. на острове Дас в Персидском заливе.

В Bloomberg отметили, что во время загрузки и прохождения Ормуза танкер не передавал свое местонахождение. Подобную тактику в последние месяцы используют и другие суда, связанные с Adnoc.

В частности, компания уже доставила аналогичные грузы в Японию и Китай на танкерах, которые также выключали транспондеры во время прохождения через опасный участок.

Ормузский пролив фактически остается зоной повышенного риска из-за напряженности между США и Ираном. Из-за угрозы безопасности большинство судов проходят маршрут с выключенными системами отслеживания.

До войны через Ормуз ежедневно проходили около трех танкеров со сжиженным газом. Однако за последние месяцы поставки из Персидского залива в Индию почти остановились.

По данным издания, в прошлом году более половины СПГ Индия получала из Катара и ОАЭ. Из-за сокращения поставок стране пришлось активнее закупать газ на более дорогом спотовом рынке и ограничивать поставки для отдельных отраслей промышленности.

Несмотря на постепенное восстановление перевозок, нынешние объемы остаются значительно ниже довоенного уровня.