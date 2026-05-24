RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Первый танкер с СПГ для Индии прошел Ормуз: Bloomberg раскрыло важную деталь

08:56 24.05.2026 Вс
2 мин
Судно решилось пройти опасный маршрут с выключенными радарами
aimg Мария Науменко
Фото: танкер со сжиженным газом (Getty Images)

Танкер со сжиженным газом для Индии впервые за несколько месяцев вышел из Ормузского пролива. Судно проходило маршрут с отключенными системами отслеживания.

По данным систем отслеживания судов, танкер "Аль-Хамра" компании Adnoc Logistics & Services направляется к западному побережью Индии с грузом СПГ на борту.

Судно перестало передавать сигнал еще 19 апреля, когда находилось у входа в Ормузский пролив. Позже, по данным Kpler и спутниковых снимков, танкер загрузил газ на экспортном терминале Abu Dhabi National Oil Co. на острове Дас в Персидском заливе.

В Bloomberg отметили, что во время загрузки и прохождения Ормуза танкер не передавал свое местонахождение. Подобную тактику в последние месяцы используют и другие суда, связанные с Adnoc.

В частности, компания уже доставила аналогичные грузы в Японию и Китай на танкерах, которые также выключали транспондеры во время прохождения через опасный участок.

Ормузский пролив фактически остается зоной повышенного риска из-за напряженности между США и Ираном. Из-за угрозы безопасности большинство судов проходят маршрут с выключенными системами отслеживания.

До войны через Ормуз ежедневно проходили около трех танкеров со сжиженным газом. Однако за последние месяцы поставки из Персидского залива в Индию почти остановились.

По данным издания, в прошлом году более половины СПГ Индия получала из Катара и ОАЭ. Из-за сокращения поставок стране пришлось активнее закупать газ на более дорогом спотовом рынке и ограничивать поставки для отдельных отраслей промышленности.

Несмотря на постепенное восстановление перевозок, нынешние объемы остаются значительно ниже довоенного уровня.

Напомним, Financial Times сообщало, что посредники между США и Ираном работают над меморандумом о продлении перемирия на 60 дней и создании основы для переговоров по иранской ядерной программе.

По данным источников издания, документ может предусматривать частичное восстановление судоходства через Ормузский пролив, ослабление блокады иранских портов, а также постепенное смягчение санкций против Тегерана в обмен на уступки Ирана в ядерном вопросе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ормузский проливИранИндияОбъединенные Арабские ЭмиратыБлижний восток