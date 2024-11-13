Рекрутинг против мобилизации. В Полтавском ТЦК объяснили отличия

В начале полномасштабной войны Украина комплектовала ВСУ только по мобилизации, однако впоследствии появилась возможность добровольного контрактного набора, то есть рекрутинга. Он имеет определенные отличия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина на брифинге в официальном медиацентре Полтавской области.

Он объяснил основные отличия между рекрутингом и мобилизацией, подчеркнув, что каждый должен быть готов к призыву.

Истомин добавил, что благодаря рекрутингу, люди могут присоединяться к обороне Украины добровольно и выбрать, где и кем хотят служить.

Мобилизация же, пояснил Истомин, обязательна и включает различные меры, направленные на адаптацию всей экономики и общества к условиям особого периода, в том числе и призыв граждан на службу.

Он также отметил, что сегодня в Украине действуют многочисленные рекрутинговые платформы для рекрутинга, среди которых:

LobbyX,

OLX.ua.

Work.ua,

robota.ua.

Они объединены через сайт АрмияInform.

Кроме того, Министерство обороны запустило проект "Будь собой", предлагающий вакансии для людей с гражданскими профессиями, которые могут усилить армию без участия в боевых действиях, а также способствует популяризации направления БпЛА, привлекая механиков, инженеров и операторов.

Истомин напомнил, что сейчас в Полтавской области действуют пять рекрутинговых центров ВСУ - больше, чем в большинстве областей, что позволяет каждому найти удобную точку для консультации и вступления в ряды обороны.

Добавим, что Истомин также высказался о возможности расформирования ТЦК и СП. Подробности - в нашем материале.