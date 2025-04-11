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Первый приоритет Украины. Зеленский сделал новое заявление по закупке ПВО

Пятница 11 апреля 2025 20:50
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Первый приоритет Украины. Зеленский сделал новое заявление по закупке ПВО Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина готова купить дополнительные системы ПВО, которые бы помогли защитить ряд регионов от воздушного террора Российской Федерации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

"Главное для нас - это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним. Чтобы защищать жизни людей, защищать наши города. Очень рассчитываем на решение партнеров - нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала здесь, в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, в первую очередь, ПВО нужно для таких городов: Днепр, Кривой, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса. Но и многие другие территории нуждаются в защите.

"Украина не просто просит - мы готовы купить соответствующие дополнительные системы. И именно сильное оружие - единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия...ПВО - это первый приоритет", - заявил Зеленский.

ПВО для Украины

На днях Зеленский заявил, что Украина может сама производить системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора.

По его словам, партнерам в Европе и США необходимо значительно активнее производить системы ПВО и ракеты к ним.

"Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны", - считает президент.

А потом он сказал, что Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов, и рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности.

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