"Первый звонок после боя - всегда маме": Буданов поздравил с Днем матери
В День матери руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов поблагодарил украинских женщин за силу, веру и любовь, которые поддерживают защитников в самые темные времена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Буданов поздравил украинцев с Днем матери и выразил благодарность самым дорогим "за жизнь и слово, которое всегда помогает перебороть трудности лихих ночей и дней"
"Среди всех знаний в нашей памяти самое надежное место занимает комбинация нескольких цифр - номер телефона родной. Первый звонок после непростого боя или после тяжелого плена - всегда к маме. Нет лучших мгновений, чем те, когда жизнь, добро, любовь и вера побеждает смерть и тьму", - написал Буданов.
Руководитель ГУР добавил, что сегодня сыновья и дочери украинских матерей в вооруженной борьбе показывают себя сильными, достойными и честными с собой, как их учили с детства, и поблагодарил за это.
"Честь, уважение и благодарность всем украинским матерям, которые родили и воспитали поколение смелых - способных к злобному неповиновению рабству; непримиримых к несправедливости", - подчеркнул Буданов.
Он призвал поддерживать сегодня и всегда матерей, которые потеряли своих детей на войне. Ведь, по его словам, "Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери, у которой российские оккупанты забрали самое дорогое".
"Поддерживаем молодых мам, которые воспитывают новое поколение граждан Украины, пока родители получают ее свободу в борьбе. За наших всех матерей, за неразрывный цикл свободного бытия Украины - продолжаем борьбу", - подчеркнул руководитель ГУР.
День матери
Напомним, 11 мая в Украине празднуют День матери - один из самых теплых и трогательных праздников весны.
Ранее мы писали о том, как украинские звезды поздравляют своих мам и показывают фото с самыми родными. В частности, фотографиями с мамами поделились Камалия, Оля Полякова, Джамала, Руслана.
Также мы рассказывали о том, как в Украине празднуют День матери и когда именно начали отмечать этот праздник.
Кроме того, мы собрали 50 идей для подарков для мамы, которые помогут выразить свою любовь, благодарность и искренние чувства в этот особый день.