"Перший дзвінок після бою - завжди до мами": Буданов привітав з Днем матері
У День матері керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов подякував українським жінкам за силу, віру і любов, які підтримують захисників у найтемніші часи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
Буданов привітав українців з Днем матері і висловив подяку найдорожчим "за життя і слово, яке завжди допомагає перебороти труднощі лихих ночей і днів"
"З-поміж усіх знань у нашій памʼяті найнадійніше місце займає комбінація кількох цифр - номер телефону рідної. Перший дзвінок після непростого бою або після важкого полону - завжди до мами. Немає кращих митей за ті, коли життя, добро, любов і віра перемагає смерть і темряву", - написав Буданов.
Керівник ГУР додав, що сьогодні сини і дочки українських матерів у збройній боротьбі показують себе сильними, гідними і чесними з собою, як їх вчили з дитинства, і подякував за це.
"Честь, повага і вдячність усім українським матерям, які народили і виховали покоління сміливих - здатних до злісної непокори рабству; непримиренних до несправедливості", - наголосив Буданов.
Він закликав підтримувати сьогодні і завжди матерів, які втратили своїх дітей на війні. Адже, за його словами, "Україна стоїть тільки завдяки сину чи дочці чиєїсь матері, в якої російські окупанти забрали найдорожче".
"Підтримуймо молодих мам, які виховують нове покоління громадян України, доки батьки здобувають її свободу у боротьбі. За наших усіх матерів, за нерозривний цикл вільного буття України - продовжуємо боротьбу", - підкреслив керівник ГУР.
День матері
Нагадаємо, 11 травня в Україні святкують День матері - одне з найтепліших і найзворушливіших свят весни.
Раніше ми писали про те, як українські зірки вітають своїх мам і показують фото з найріднішими. Зокрема, світлинами з мамами поділилися Камалія, Оля Полякова, Джамала, Руслана.
Також ми розповідали про те, як в Україні святкують День матері та коли саме почали відзначати це свято.
Окрім того, ми зібрали 50 ідей для подарунків для мами, які допоможуть висловити свою любов, вдячність та щирі почуття у цей особливий день.