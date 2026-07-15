Первый 2-нм Android-чип: Google может опередить Apple с Pixel 11

Преимущество над Apple

Обычно компания Apple является той, которая получает доступ к новейшим линиям производства на заводах TSMC, однако в этом году Google сумела вырваться вперед.

Переход на 2-нанометровую технологию Tensor G6 обеспечит новым смартфонам Pixel 11 существенный прирост производительности и значительно улучшит их энергоэффективность.

Несмотря на то, что вокруг графического процессора Tensor G6 ходили слухи о возможном упрощении характеристик по сравнению с прошлым поколением, переход на новый техпроцесс должен сбалансировать работу чипа и обеспечить его стабильность под нагрузками.

Дополнительным подтверждением серьезных изменений в архитектуре процессоров Google стала утечка из базы данных Федеральной комиссии по связи США (FCC).

В тестах радиочастотных компонентов будущего смартфона были обнаружены упоминания алгоритмов MediaTek. Это указывает на то, что Google с высокой вероятностью откажется от использования модемов Samsung в Tensor G6 в пользу решений от MediaTek, что должно улучшить качество связи.

Официальная дата презентации Pixel 11 и Pixel Watch 5

Google решила не медлить и уже начала рассылать приглашение на свое традиционное мероприятие.

Детали предстоящей презентации:

Дата проведения: 12 августа;

Время старта: 18:00 по местному времени (ET);

Место происшествия: Нью-Йорк.

Главными новинками вечера станут смартфоны серии Pixel 11. Однако, по информации инсайдеров, на этом же мероприятии Google планирует презентовать новое поколение своих умных часов – Pixel Watch 5.