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В Киеве введут доплаты медикам за выезды во время атак РФ: Кличко раскрыл детали

15:27 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Бойко
В Киеве введут доплаты медикам за выезды во время атак РФ: Кличко раскрыл детали Киев вводит доплаты медикам, спасающим людей во время атак РФ (фото: пресс-служба)
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Столичные медики, спасающие пострадавших от российских обстрелов, получат доплаты от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевсовет планирует увеличить средства на выплаты столичным медикам. А именно - ввести доплаты медикам экстренной медицины, которые выезжают на места попаданий во время атак врага на Киев", - написал он.

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Мэр отметил, что медики всегда первыми прибывают на места попадания. Работают день и ночь, спасают здоровье и жизнь людей.

По словам Кличко, на сегодняшнем заседании Киевсовета ключевые вопросы, связанные с корректировкой бюджета столицы и программы социально-экономического развития.

Что этому предшествовало

Ранее директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан рассказывала, что работникам бригад экстренной медицинской помощи кроме зарплат будет предоставляться безвозвратная финансовая помощь за работу во время воздушной тревоги, непосредственно на месте поражения и на месте поражения во время воздушной тревоги (по более высокой ставке).

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в канун Дня медицинского работника поздравил столичных медиков с профессиональным праздником и вручил награды от города.

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