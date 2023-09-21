В Пентагоне заявили, что Abrams будут в Украине в ближайшие дни и недели

Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину. Их отправка происходит по графику.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели", - заявил он.

При этом Райдер отказался сообщить детали поставки Abrams, ссылаясь на безопасность.

По его словам, встреча президента Владимира Зеленского с представителями Пентагона была "теплой".

"Было понятно, что президент Зеленский очень ценит поддержку со стороны США", - сказал Райдер.

Снабжение танков Abrams в Украину.

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже спустя долгие сроки поставки предоставить захотевшую версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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