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Испания доставит в Украину танки Leopard 2 в ближайшие дни

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Мадрид, Суббота 22 апреля 2023 09:29
Испания доставит в Украину танки Leopard 2 в ближайшие дни Фото: Испания доставит в Украину танки Leopard 2 в ближайшие дни (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Испания намерена поставить танки Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни. Речь идет о шести из десяти обещанных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, которого цитирует Tagesschau.

"Испания намерена передать Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2 в ближайшие дни. После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками", - сказал Альбарес.

По его словам, Испания будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

"Это включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", - уточнил Альбарес.

При этом испанские СМИ отмечают, что за последние недели 55 украинских военных прошли в Испании подготовку на основных боевых танках Leopard 2A4.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее сообщила, что доставка танков Leopard 2 по Украине будет осуществляться морем и завершится до конца апреля.

После чего стало известно, что шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер в северной части страны.

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