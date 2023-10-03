Первые назначения. В военкоматах в двух областях Украины новые руководители

Ивано-Франковская область

Новым руководителем Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки стал полковник Владимир Бабанин. Его представили во вторник, 3 октября

Как пишет "Суспільне", Бабанин - бывший командир 109 горно-штурмового батальона 10 отдельной бригады "Эдельвейс", полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого.

"2 октября прибыл непосредственно из войск, выполняющих задачи на линии соприкосновения. Наверное, как никто другой, понимаю проблематику, с которой мы сталкиваемся каждый день. Поэтому моя деятельность в должности начальника центра будет проходить под лозунгом: "Все для победы", - рассказал сам Бабанин.

Волынская область

С 3 октября должность начальника Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки занимает полковник Михаил Близнюк.

"Приказом командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины полковник Михаил Близнюк назначен на должность начальника Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении ТЦК и СП в Facebook.

До этого полковник Михаил Близнюк проходил военную службу в должности командира 5-го отдельного полка связи Оперативного командования "Север".

"Был миротворцем в Косово. 3 2014 отважно защищал Украину в АТО (ООС), где получил ранения. Участник обороны героической Черниговщины", - добавляют в ТЦК.

Львовская область

Отметим, около месяца назад, 4 сентября, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного был назначен и глава военкомата Львовской области. Им стал полковник Денис Чаюк.

Увольнение военкомов в Украине

11 августа Совет нацбезопасности и обороны решил рекомендовать главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить всех начальников областных территориальных центров комплектования и соцподдержки. 17 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об увольнении начальников ТЦК и СП.

Причиной для такого решения стали коррупционные скандалы, связанные с главами военкоматов, в частности, с начальником территориального центра комплектования Одесской области Евгением Борисовым, у которого журналисты нашли виллу в Испании. После этого проверки военкоматов были инициированы по всей территории Украины.