Первые минуты наступления. ССО показали кадры с начала Курской операции

Украинские спецназовцы показали кадры с первого дня боев на Курщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.
В августе 2024 года украинские военные начали уникальную Курскую операцию, впервые зайдя на территорию врага для проведения боевых действий.
Сегодня Силы специальных операций Украины (ССО) опубликовали эксклюзивное видео, снятое с первого дня вторжения вглубь обороны РФ.
На обнародованных кадрах видно, как украинские бойцы продвигаются через вражеские траншеи, преодолевая оборонительные позиции на территории Курской области России.
Напомним, с начала августа 2024 года в Курской области продолжается операция ВСУ. Она имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий.
Известно, что по состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.
Несмотря на это с начала марта ситуация в Курской области осложнилась. Как сообщали источники РБК-Украина, войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск. Что известно о боях за Суджу - по ссылке.
Генштаб ВСУ заявлял, что информация о якобы окружении украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности. Такие сообщения распространяются российской пропагандой
Подробнее о боях в Курской области и удастся ли ВСУ удержать буферную зону - в материале РБК-Украина.