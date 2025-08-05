Первые минуты наступления. ССО показали кадры с начала Курской операции

Бои в Курской области

Напомним, с начала августа 2024 года в Курской области продолжается операция ВСУ. Она имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий.

Известно, что по состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

Несмотря на это с начала марта ситуация в Курской области осложнилась. Как сообщали источники РБК-Украина, войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск. Что известно о боях за Суджу - по ссылке.

Генштаб ВСУ заявлял, что информация о якобы окружении украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности. Такие сообщения распространяются российской пропагандой

Подробнее о боях в Курской области и удастся ли ВСУ удержать буферную зону - в материале РБК-Украина.