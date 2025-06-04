Они выиграли все! Топ-10 самых успешных клубов в истории еврокубков

Завершившийся евросезон принес первый триумф в ЛЧ французскому ПСЖ , третью победу в Лиге Европы лондонскому "Тоттенхэму", и дебютный трофей Лиги конференций "Челси", собравшему в своей коллекции все евротрофеи. Но в историческом рейтинге лидеры другие - и они не изменились.

Как мы считали победы

Перед тем, как перейти к списку, коротенькое объяснение. В нашем рейтинге мы подсчитали победы европейских грандов в таких турнирах: Лига (Кубок) чемпионов (ЛЧ), Лига Европы (Кубок УЕФА) (ЛЕ), Лига конференций (ЛК) и ныне не существующий Кубок обладателей кубков (КК).

Суперкубок УЕФА сознательно вынесли за скобки, потому что это, все же, не полноценный турнир, а своеобразный бонус за победу в другом соревновании.

С учетом всего сказанного, получилась такая картина.

1. "Реал" (Испания) - 17 трофеев

ЛЧ - 15

ЛЕ - 2

Мадридцы уверенно удерживают историческое лидерство. Только трофеев ЛЧ у них почти вдвое больше, чем всех еврокубков в коллекциях ближайших преследователей. Последний раз "сливочные" триумфовали в прошлогодней ЛЧ,

Лишь часть экспозиции в клубном музее "Реала" (фото: realmadrid.com)

2. "Милан" (Италия) - 9 трофеев

ЛЧ - 7

КК - 2

"Россонери" удерживают второе место, как по победам в ЛЧ, так и по евротрофеям вообще. Впрочем последний триумф (в ЛЧ) датируется 2007 годом.

3. "Ливерпуль" (Англия) - 9 трофеев

ЛЧ - 6

ЛЕ - 3

"Бронзовый" исторический призер в последний раз триумфовал в ЛЧ-2019.

4. "Барселона" (Испания) - 9 трофеев

ЛЧ - 5

КК - 4

Последняя победа каталонцев была аж 10 лет назад, когда к победе в ЛЧ их привел нынешний наставник ПСЖ Луис Энрике. "Барселона" остается вечным рекордсменом Кубка кубков с 4-мя трофеями.

5. "Бавария" (Германия) - 8 трофеев

ЛЧ - 6

ЛЕ - 1

КК - 1

Мюнхенский суперклуб не побеждает в Европе с 2020 года, со времени последнего успеха в ЛЧ.

6. "Челси" (Англия) - 7 трофеев

ЛЧ - 2

ЛЕ - 2

ЛК - 1

КК - 2

Выиграв Лигу конференций-2025, "аристократы" собрали полную коллекцию побед в континентальных турнирах.

7. "Севилья" (Испания) - 7 трофеев

ЛЕ - 7

Уникальная команда, которая 7 раз побеждала в Лиге Европы. Трижды - под руководством Унаи Эмери. Последний успех датирован 2023 годом.

8. "Аякс" (Нидерланды) - 6 трофеев

ЛЧ - 4

ЛЕ - 1

КК - 1

У клуба большая история, однако болельщики уже забыли вкус побед. Последний большой успех - триумф в ЛЧ - случился 30 лет назад, в 1995-м.

9. "Интер" (Италия) - 6 трофеев

ЛЧ - 3

ЛЕ - 3

Неудачник нынешнего финала ЛЧ без побед - уже 15 лет. После триумфа в главном еврокубке в 2010-ом.

10 "Ювентус" (Италия) - 6 трофеев

ЛЧ - 2

ЛЕ - 3

КК - 1

У "Старой синьоры" еще более печальная история. Все титулы были добыты до 1996 года.