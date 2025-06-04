Они выиграли все! Топ-10 самых успешных клубов в истории еврокубков
Завершившийся евросезон принес первый триумф в ЛЧ французскому ПСЖ, третью победу в Лиге Европы лондонскому "Тоттенхэму", и дебютный трофей Лиги конференций "Челси", собравшему в своей коллекции все евротрофеи. Но в историческом рейтинге лидеры другие - и они не изменились.
РБК-Украина представляет рейтинг топ-10 клубов с наибольшим количеством побед в евротурнирах.
Как мы считали победы
Перед тем, как перейти к списку, коротенькое объяснение. В нашем рейтинге мы подсчитали победы европейских грандов в таких турнирах: Лига (Кубок) чемпионов (ЛЧ), Лига Европы (Кубок УЕФА) (ЛЕ), Лига конференций (ЛК) и ныне не существующий Кубок обладателей кубков (КК).
Суперкубок УЕФА сознательно вынесли за скобки, потому что это, все же, не полноценный турнир, а своеобразный бонус за победу в другом соревновании.
С учетом всего сказанного, получилась такая картина.
1. "Реал" (Испания) - 17 трофеев
- ЛЧ - 15
- ЛЕ - 2
Мадридцы уверенно удерживают историческое лидерство. Только трофеев ЛЧ у них почти вдвое больше, чем всех еврокубков в коллекциях ближайших преследователей. Последний раз "сливочные" триумфовали в прошлогодней ЛЧ,
Лишь часть экспозиции в клубном музее "Реала" (фото: realmadrid.com)
2. "Милан" (Италия) - 9 трофеев
- ЛЧ - 7
- КК - 2
"Россонери" удерживают второе место, как по победам в ЛЧ, так и по евротрофеям вообще. Впрочем последний триумф (в ЛЧ) датируется 2007 годом.
3. "Ливерпуль" (Англия) - 9 трофеев
- ЛЧ - 6
- ЛЕ - 3
"Бронзовый" исторический призер в последний раз триумфовал в ЛЧ-2019.
4. "Барселона" (Испания) - 9 трофеев
- ЛЧ - 5
- КК - 4
Последняя победа каталонцев была аж 10 лет назад, когда к победе в ЛЧ их привел нынешний наставник ПСЖ Луис Энрике. "Барселона" остается вечным рекордсменом Кубка кубков с 4-мя трофеями.
5. "Бавария" (Германия) - 8 трофеев
- ЛЧ - 6
- ЛЕ - 1
- КК - 1
Мюнхенский суперклуб не побеждает в Европе с 2020 года, со времени последнего успеха в ЛЧ.
6. "Челси" (Англия) - 7 трофеев
- ЛЧ - 2
- ЛЕ - 2
- ЛК - 1
- КК - 2
Выиграв Лигу конференций-2025, "аристократы" собрали полную коллекцию побед в континентальных турнирах.
7. "Севилья" (Испания) - 7 трофеев
- ЛЕ - 7
Уникальная команда, которая 7 раз побеждала в Лиге Европы. Трижды - под руководством Унаи Эмери. Последний успех датирован 2023 годом.
8. "Аякс" (Нидерланды) - 6 трофеев
- ЛЧ - 4
- ЛЕ - 1
- КК - 1
У клуба большая история, однако болельщики уже забыли вкус побед. Последний большой успех - триумф в ЛЧ - случился 30 лет назад, в 1995-м.
9. "Интер" (Италия) - 6 трофеев
- ЛЧ - 3
- ЛЕ - 3
Неудачник нынешнего финала ЛЧ без побед - уже 15 лет. После триумфа в главном еврокубке в 2010-ом.
10 "Ювентус" (Италия) - 6 трофеев
- ЛЧ - 2
- ЛЕ - 3
- КК - 1
У "Старой синьоры" еще более печальная история. Все титулы были добыты до 1996 года.
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