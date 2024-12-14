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Первая технологическая Ставка и обстрел энергетики Украины: новости за 13 декабря

Суббота 14 декабря 2024 06:30
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Первая технологическая Ставка и обстрел энергетики Украины: новости за 13 декабря Коллаж РБК-Украина
Автор: Татьяна Степанова

Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по энергетике Украины. Тем временем президент Владимир Зеленский провел первую встречу технологической Ставки.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 13 декабря, - в материале РБК-Украина.

Зеленский впервые провел технологическую Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 13 декабря, провел первую встречу технологической Ставки. Ключевой темой стала защита неба от ракет и дронов россиян.

Президент пояснил, что технологическая Ставка - это специальный формат внедрения инноваций, которые необходимы для обороны страны. Участие принимают ученые и производители оружия, разработчики технологических решений для Сил обороны.

Также на встрече присутствуют необходимые командующие и представители армии, разведки и сил безопасности.

Зеленский отметил, что участники встречи технологической Ставки обсудили ключевую задачу - защита неба. Этот вопрос предусматривает противодействие российским "Шахедам" и ракетам.

Массированный удар по энергетике Украины

Утром 13 декабря Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по энергетике Украины, запустив крылатые ракеты, баллистику и дроны.

В результате обстрела в западных регионах есть попадания, по всей Украине усилили графики отключений света.

По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона. Силам ПВО в целом удалось уничтожить 81 ракету и 80 беспилотников.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

США объявили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи. В него вошли боеприпасы к HIMARS и не только.

Пакет оценивается в 500 млн долларов. Что в него вошло - в материале РБК-Украина.

Экс-генпрокурор Костин может стать послом в одной из стран ЕС

Бывший генпрокурор Андрей Костин может получить дипломатическую должность. Его могут отправить руководить посольством в Нидерландах.

Сегодня о возможности такого назначения сообщили СМИ и народный депутат Ярослав Железняк.

Собеседник РБК-Украина подтвердил, что на Банковой действительно есть намерение назначить Костина послом в Нидерландах.

На отдельных направлениях артиллерия ВСУ превосходит российскую втрое

В начале полномасштабной войны соотношение сил по артиллерии составляло 5:1 в пользу врага. Сегодня же есть направления, где артиллерия Вооруженных сил Украины превосходит российскую втрое.

"В начале боевых действий соотношение с врагом было 5:1 в пользу РФ. Теперь же на некоторых направлениях преимущество в использовании артснарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет 1,5:1 или даже 3:1", - рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он добавил, что россияне используют артиллерию по большим квадратам тогда, когда Силы обороны запускают снаряды по целям. В связи с этим враг теряет преимущество, но пытается компенсировать это авиацией.

В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад

Ночью 13 декабря в Новосибирске вспыхнул масштабный пожар. В результате сгорел один из важных стратегических объектов России.

Склад принадлежал российской компании, которая обеспечивала деятельность ряда ключевых отраслей, включая энергетическую инфраструктуру и производство взрывозащитного оборудования.

Украинцам раздадут еще по 900 гривен: на что можно будет потратить средства

Кабинет министров начинает еще одну программу для украинцев. Все украинцы в возрасте 18 лет получат по 908 гривен на книги.

"На следующей неделе мы также запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, тем, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.

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