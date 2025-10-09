Первая станция метро на Виноградарь откроется в 2026 году, - Кличко

"В следующем году как минимум одна станция будет открыта", - заявил Кличко.

Ранее мэр прогнозировал, что две новые станции метро появятся в 2027 году, как предусмотрено контрактом с подрядчиком. В то же время директор департамента финансов КГГА Владимир Репик подтвердил, что сейчас строительство продолжается в пределах запланированного финансирования.

Заявление Кличко прозвучало во время рассмотрения проекта решения о привлечении средств международных финансовых организаций для строительства первых шести станций новой Подольско-Выгуровской линии метро, которая должна соединить центр Киева с Троещиной.

"68 млрд гривен - это ориентировочная оценка части проекта метро на Троещину, тогда как возможности городского бюджета на следующий год составляют лишь 18 млрд гривен. То есть реализовать проект собственными силами город не сможет", - пояснил Репик.

В то же время Киевсовет не принял это решение, направив документ на доработку 64 голосами.