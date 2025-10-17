Первая за семь лет встреча ЕС и Китая завершилась спором из-за НАТО и Украины

На встрече в Брюсселе китайские депутаты заявили членам Европарламента, что НАТО не должно существовать, и повторили российские тезисы о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Трехчасовая встреча между делегацией ЕС-парламента от Китая и членами Всекитайского собрания народных представителей Китая была первой такого рода за семь лет и состоялась после решения Пекина в начале этого года отменить санкции против действующих и бывших членов Европарламента.

Но вместо дипломатической оттепели встреча была напряженной и сварливой, отмеченной тем, что китайская сторона поставила под сомнение легитимность НАТО. Немецкий депутат Европарламента, возглавляющий делегацию, Энгин Эроглу рассказал, что во время встречи китайская сторона поставила под сомнение право НАТО на существование.

"Я еще не слышал, чтобы это публично заявляли таким образом. С точки зрения Китая, после распада СССР больше нет никакой причины для существования НАТО. Я считаю это абсурдным в свете российской агрессии против Украины и стран Восточной Европы", - сказал он.

В свою очередь словацкий депутат Европарламента от правоцентристского движения Мириам Лексманн отметила, что это даже не был диалог.

"Не было ни одной попытки ответить на наши вопросы", - сказала она.

Лексманн сказала, что она поднимала вопросы прав человека, в частности в таких местах, как Тибет, Синьцзян, где проживает уйгурское мусульманское меньшинство, и Гонконг, где Китай столкнулся с критикой за подавление культурных, религиозных и политических свобод, но не получила никакого ответа.

Она добавила, что китайская сторона отметила, что они поддерживают Брюссель в борьбе с изменением климата, но обвинили ЕС в том, что он стал на сторону США в войне Израиля против ХАМАС в Газе.