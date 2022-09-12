Алькарас сенсаційно виграв US Open і став першою ракеткою світу в 19 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, чоловіки, фінал

Рууд – Алькарас – 1:3 (4:6, 6:2, 6:7, 3:6)

У стартовому сеті претенденти на лідерство в рейтингу ATP намагалися не відпускати один одного. І Рууд, і Алькарас взяли свої перші подачі, та далі промах допустив норвежець. Він дозволив іспанцю оформити брейк у третьому геймі, а до кінця партії відіграти відставання так і не зумів.

Сповна реабілітувався Рууд у другому сеті. Він скористався помилками Алькараса (10 невимушених, 2 подвійних) та зламав опір опонента за якихось 40 хвилин. До того ж, фінальний гейм норвезький тенісист виграв на подачі іспанця.

У третьому сеті Алькарас відразу заявив претензії на успіх, оформивши брейк у стартовому геймі. Щоправда, згодом подачу юного іспанця взяв і Рууд. Далі тенісисти зосередилися на власних подачах і довели справу до тай-брейку. Там Алькарас просто зім'яв суперника – три брейки та 7:1 у підсумку.

Така звитяга додала іспанцю неабиякої впевненості. Четвертий сет він провів надпотужно. Зокрема, Алькарас оформив 8 ейсів, а в середині партії оформив брейк. Після цього довести сет, а з ним і матч, до перемоги було нескладно. Рууд намагався боротися, але з другої спроби 19-річний тенісист реалізував матч-пойнт.

Для Карлоса Алькараса цей тріумф став першим на турнірах "Великого шолома" в кар'єрі. Завдяки перемозі в Штатах він також вперше очолив класифікацію чоловіків-професіоналів. У 19 років 4 місяці та 6 днів іспанець став наймолодшою першою ракеткою світу в історії.