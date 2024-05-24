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Первая ракетка мира поиграла с Моникой из "Друзей" перед "Ролан Гарросом-2024"

Фото: Ига Свентек потренировалась перед French Open (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Польская теннисистка Ига Свентек провела спарринг с американской актрисой Кортни Кокс за считанные дни до начала открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram атлетки.

Известная по роли Моники Геллер в культовом ситкоме "Друзья" американка посетила Париж. Там она попробовала силы на грунте второго мэйджора в этом году.

Свентек и Кокс имеют общие интересы. Титулованная полячка в восторге от американского сериала, а звезда ТВ регулярно заявляла о любви к теннису. Кокс даже признавалась в интервью, что активно поддерживает физическую форму на кортах.

Идея очной встречи зародилась еще осенью 2022 года. Тогда Свентек и Кокс обменялись комплиментами в соцсетях. Повод выйти на корт против первой ракетки мира выпал для американской актрисы перед French Open.

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Пятерка отечественных теннисисток заработает минимум по 73 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

 

 

 

 

 

 

К слову, накануне Свитолина и другие украинки получили соперниц в первом раунде French Open.

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