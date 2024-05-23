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"Ролан Гаррос-2024": Свитолина, Костюк и другие украинки получили первых соперниц

Париж, Четверг 23 мая 2024 22:48
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"Ролан Гаррос-2024": Свитолина, Костюк и другие украинки получили первых соперниц Фото: Элина Свитолина в прошлом году дошла до 1/4 финала French Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие отечественные теннисистки во главе с Элиной Свитолиной узнали первых оппоненток в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание соревнований.

Пятерка сильнейших украинок приступит к борьбе за трофей со стадии 1/64 финала. Второй мэйджор этого года начнется 26 мая.

Первая ракетка Украины Свитолина получила 15-й номер посева. В первом круге соревнований она встретится с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. В свою очередь опытная Леся Цуренко будет противостоять хорватке Донне Векич.

Сенсация Australian Open Даяна Ястремская встретится с австралийкой Айлой Томлянович. Она получила уайлд-кард от организаторов. Ангелина Калинина скрестит ракетки с Камилой Осорио Серрано из Колумбии. Соперница же Марты Костюк определится по итогам квалификации.

Расписание матчей украинских теннисисток в 1/64 финала French Open-2024:

  • Векич – Цуренко, 26 мая, не раньше 12:00
  • Калинина – Осорио Серрано, 26 мая, не раньше 12:00
  • Свитолина – Кар. Плишкова, 26 мая, не раньше 12:00
  • Томлянович – Ястремская, 26 мая, не раньше 12:00
  • Костюк – победительница квалификации, 26 мая, не раньше 12:00

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Пятерка отечественных теннисисток заработает минимум по 73 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, ранее Свитолина установила интересное достижение в противостояниях с нейтральными россиянками.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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