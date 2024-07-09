Жара на дороге: каких неприятностей ждать от авто

От жары страдают не только люди, но и механизмы и современная электроника. Особенно если они являются частью автомобиля, который передвигается раскаленным асфальтом и отдыхает на солнышке при +40 градусов по Цельсию.

О том, чего нехорошего может произойти с машиной в жару, читайте в материале РБК-Украина .

Новому стандартному автомобилю украинская жара не страшна. Но на новых авто ездит, к сожалению, абсолютное меньшинство украинских граждан – это раз. И машин в стандартном исполнении, без дополнительного оборудования, среди них, дай Бог, чтобы половина – это два. А значит, в данной теме нам есть, что обсудить.

Содержимое салона и багажника

Есть достаточно предметов, которые при температуре 50 – 60 градусов – а именно столько набегающих в интерьере авто на открытом солнце – могут натворить в машине бедствия. Зажигалка, аэрозольный баллончик, пакет с кефиром или йогуртом, мягкая упаковка майонеза, жестянка с газированным напитком – такие объекты могут банально взорваться и испортить интерьер.

Некоторые электронные гаджеты, содержащие ту или иную батарею от перегрева могут вспыхнуть или потекть электролитом. К примеру, это касается навигатора или смартфона, расположенного под стеклом над горячим торпедо в зоне, куда не попадает струя воздуха из кондиционера. Некоторые изделия из дешевого пластика или с резиновым покрытием от высокой температуры плавятся и таким образом могут испортить отделку салона или багажника.

Итак, держите вышеуказанные вещи не на торпедо, задней полке или сиденье, а в крепком пакете или в кофри-органайзере на полу или в багажнике, а во время парковки большие окна салона прикрывайте защитными шторками-экранами.

Сигнализация (охранная система)

Не все дополнительно установленные охранные системы имеют достаточно качественное исполнение, и известны случаи, когда их пластиковый корпус от высокой температуры деформировался, разрушая платы электронной утвари. Результат здесь может быть печален: повреждается электронная схема, машина не снимается с охраны и на попытки завести двигатель не реагирует. А хуже всего, что может произойти короткое замыкание элементов, что вызовет пожар.

Кондиционер

У исправного современного автомобиля эффективность кондиционера такова, что поток воздуха от него может создать настолько резкий перепад температур на разогретом на солнце лобовом стекле, что он треснет. После длительной стоянки машины на солнце прежде всего салон нужно проветрить, а потом уже включать кондиционер (систему климат-контроля) на интенсивное охлаждение.

Газобаллонное оборудование

Если газовый баллон ГБО заправщик "задул" под самую пробку, не оставив свободными положенные 15 – 20 % объема, сжиженный нефтяной газ (LPG или пропан-бутан) может вызвать такое пугающее явление, как износ аварийного клапана.

Сюрприз состоит в том, что от нагрева на солнце в баллоне повышается давление. Для компенсации этого эффекта баллон нужно заправлять газом всего на 80% объема – за этим следят заправщик и так называемый мультиклапан. Если оба вопроса проигнорировали – первый из-за небрежности, второй из-за неисправности – баллон заполнится на все 100 %. А затем, когда давление в баллоне после нагрева вырастет, для расширения газообразной фракции пропан-бутана места в баллоне не найдется. Тогда специальный клапан сброса давления с шумом испускает лишний газ в атмосферу.

Не стоит оставлять только что заправленную машину на открытой стоянке под солнечными лучами. А настройку мультиклапана ГБО нужно проверять хотя бы раз в два года.

Кратко

Да, если автомобиль новый, ничего нехорошего в жару с ним не должно произойти. Но пожалейте его – не покидайте надолго под прямыми солнечными лучами жаркого дня, не поленитесь поискать ему паркоместо где-нибудь под крышей или в тени. Заботясь о машине, вы и себе улучшите: если именно это авто задержится в ваших руках еще на несколько лет, некоторые его детали и системы проживут дольше, не испытывая постоянных термических стрессов.