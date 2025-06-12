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В авиакатастрофе в Индии погибли все 242 человека на борту, - СМИ

Ахмедабад, Четверг 12 июня 2025 15:57
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В авиакатастрофе в Индии погибли все 242 человека на борту, - СМИ Фото: в Индии разбился пассажирский самолет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Индии сегодня, 12 июня, разбился пассажирский самолет. Погибли все пассажиры и экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.

Издание со ссылкой на полицию пишет, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который летел из Ахмедабада в Лондон, погибли в результате крушения.

Трагедия в Индии

Напомним, сегодня, 12 июня, рейс компании Air India упал на крышу общежития медицинского колледжа. Авиакатастрофа произошла возле аэропорта Ахмедабад.

После того, как самолет разбился, в небе был заметен густой дым. Начался пожар.

На борту находились 230 пассажиров, 10 членов экипажа и 2 пилота.

СМИ ранее писали, что в результате авиакатастрофы могли погибнуть по меньшей мере 30 человек. Но точное количество жертв официальные источники не сообщали.

Все детали трагедии - в материале РБК-Украина.

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