В авиакатастрофе в Индии погибли все 242 человека на борту, - СМИ
В Индии сегодня, 12 июня, разбился пассажирский самолет. Погибли все пассажиры и экипаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.
Издание со ссылкой на полицию пишет, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который летел из Ахмедабада в Лондон, погибли в результате крушения.
Трагедия в Индии
Напомним, сегодня, 12 июня, рейс компании Air India упал на крышу общежития медицинского колледжа. Авиакатастрофа произошла возле аэропорта Ахмедабад.
После того, как самолет разбился, в небе был заметен густой дым. Начался пожар.
На борту находились 230 пассажиров, 10 членов экипажа и 2 пилота.
СМИ ранее писали, что в результате авиакатастрофы могли погибнуть по меньшей мере 30 человек. Но точное количество жертв официальные источники не сообщали.
Все детали трагедии - в материале РБК-Украина.
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