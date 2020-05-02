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Француженка, яка пережила "іспанку", вилікувалася від коронавірусу

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 02:17
Француженка, яка пережила "іспанку", вилікувалася від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Жінці було п'ять років, коли у світі почалася пандемія грипу-іспанки

Мешканка Франції Елен Лефевр, якій виповнилося 106 років, змогла одужати після зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє Parisien.

У Лефевр коронавірус діагностували 15 квітня лікарі в будинку престарілих, в якому проживає 200 постояльців і 160 осіб обслуговуючого персоналу. У неї була висока температура і сильна слабкість. Зараз Лефевр знаходиться в здоровому глузді і почуває себе нормально.

Лефевр народилася за кілька днів до початку Першої світової війни. Їй було п'ять років, коли у світі почалася пандемія грипу-іспанки, від якої загинуло в світі, за різними оцінками, від 20 до 50 мільйонів людей. Під час Другої світової війни вона разом з її матір'ю пішки покинула окуповану зону Франції.

Нагадаємо, у Дніпрі від коронавіруса вилікувалася 93-річна жінка. За словами лікарів, пенсіонерка легко перехворіла COVID-19 без пневмонії та ускладнень і через три тижні тест на COVID-19 показав негативний результат.

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