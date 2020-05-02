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Пережившая "испанку" француженка вылечилась от коронавируса

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 02:17
Пережившая "испанку" француженка вылечилась от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Женщине было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки

Жительница Франции Элен Лефевр, которой исполнилось 106 лет, смогла выздороветь после заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Parisien.

У Лефевр коронавирус диагностировали 15 апреля врачи в доме престарелых, в котором проживает 200 постояльцев и 160 человек обслуживающего персонала. У нее была высокая температура и сильная слабость. Сейчас Лефевр находится в здравом уме и чувствует себя нормально.

Лефевр родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Ей было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки, от которой погибло в мире, по различным оценкам, от 20 до 50 миллионов человек. Во время Второй мировой войны она вместе с ее матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.

Напомним, в Днепре от коронавируса вылечилась 93-летняя женщина. По словам врачей, пенсионерка легко переболела COVID-19 без пневмонии и осложнений и через три недели тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

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