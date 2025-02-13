Перезагрузка НАК "Надра" и не только. Зеленский рассказал детали идеи об ископаемых

В Украине планируют перезагрузить НАК "Надра". Это войдет в проект по ископаемым.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Большая работа, министерство экономики готовило вместе с людьми, которые в разных институциях работают частных и государственных. Мы начали с того, что мы хотим, чтобы это была не закрытая информация, чтобы зашел инвестор. Мы очень хотим, чтобы украинский инвестор имел право приоритетное на все это посмотреть и вкладываться в это. А также чтобы были наши партнеры. Желательно мы хотели американцев, потому что мы видели, что они могут гарантировать и инвестицию и защиту этих территорий", - рассказал он.
По словам президента, это непростой вопрос, они приехали с предложениями, то есть к их предложениям все нанесено на карте, и разведка соответствующая, хотя, мы понимаем, что она старая и кроме того, что у нас есть, есть много всего недоразведанного, и этим надо заниматься.
"Я поручил, чтобы сейчас министерство экономики вместе с министром экологии... они сейчас делают, будет там перезагрузка института НАК "Надра" (как НАК "Нафтогаз" будет НАК "Надра"). Там нормальные люди появятся и они займутся очень быстро аудитом. То, что мы уже подготовили, уже прошло быстрый аудит. Уже понятно, что не только редкоземельные есть часть на оккупированной территории, часть на контролируемой территории", - добавил он.
По словам главы государства, "есть много всего" и "мы первые во многих вопросах".
Напомним, США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Само соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции.
Добавим, что до этого Зеленский заявлял, что территории Украины важно защитить от россиян не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане. В противном случае важные ископаемые, в частности «редкозема», достанутся россиянам бесплатно.
А замораживание войны даст России возможность использовать украинские ресурсы для усиления армии. Это создаст угрозу нового наступления в будущем.
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