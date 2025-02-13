Перезагрузка НАК "Надра" и не только. Зеленский рассказал детали идеи об ископаемых

"Большая работа, министерство экономики готовило вместе с людьми, которые в разных институциях работают частных и государственных. Мы начали с того, что мы хотим, чтобы это была не закрытая информация, чтобы зашел инвестор. Мы очень хотим, чтобы украинский инвестор имел право приоритетное на все это посмотреть и вкладываться в это. А также чтобы были наши партнеры. Желательно мы хотели американцев, потому что мы видели, что они могут гарантировать и инвестицию и защиту этих территорий", - рассказал он.

По словам президента, это непростой вопрос, они приехали с предложениями, то есть к их предложениям все нанесено на карте, и разведка соответствующая, хотя, мы понимаем, что она старая и кроме того, что у нас есть, есть много всего недоразведанного, и этим надо заниматься.

"Я поручил, чтобы сейчас министерство экономики вместе с министром экологии... они сейчас делают, будет там перезагрузка института НАК "Надра" (как НАК "Нафтогаз" будет НАК "Надра"). Там нормальные люди появятся и они займутся очень быстро аудитом. То, что мы уже подготовили, уже прошло быстрый аудит. Уже понятно, что не только редкоземельные есть часть на оккупированной территории, часть на контролируемой территории", - добавил он.

По словам главы государства, "есть много всего" и "мы первые во многих вопросах".