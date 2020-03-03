Перезавантаження Кабміну: що відомо про можливі призначення

Відставка Кабміну Олексія Гончарука або окремих міністрів може бути винесена на обговорення на позачерговому засіданні Верховної ради 4 березня. Детальніше про можливе перезавантаження Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.

В ОП заявляють, що Зеленський ще не прийняв рішення щодо відставки Гончарука

Джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомило, що рішення про відставку Гончарука ще не прийнято остаточно.

"Повинен бути серйозний аудит і розуміння причин багатьох невдач у стратегічному баченні, чи може він (Гончарук, - ред.) бути більш успішним у другій половині свого імунітету", - повідомило джерело.

Шмигаль може очолити Кабмін замість Гончарука

За даними джерела РБК-Україна, головним кандидатом на посаду прем'єра є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль. Його можуть призначити з "випробувальним терміном".

Також, за інформацією джерел, у новому Кабміні можуть залишитися Михайло Федоров, Дмитро Дубілет та Арсен Аваков. Також посади можуть зберегти Ганна Новосад і Тимофій Милованов.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, в "пакеті" з міністрами розглядається зміна глави Держмитниці і Генеральної прокуратури.

У "Слузі народу" не виключають, що Гончарук може подати у відставку

Відставку Олексія Гончарука не виключають джерела РБК-Україна в "Слузі народу".

"Вважаю, що Гончарук подасть заяву про відставку", - повідомило джерело.

Крім того, за словами нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, у фракції є дуже багато питань до Гончарука. Однак, парламент не зможе його звільнити, якщо він сам не подасть заяву.

Разом з тим, за інформацією РБК-Україна, на даний момент Гончарук заяву про відставку не писав.

Рада 4 березня може призначити 4 міністрів

За інформацією джерел РБК-Україна, на позачерговому засіданні Рада може призначити чотирьох міністрів і створити посаду віце-прем'єра з питань промисловості.

Зокрема, за словами джерела, нардепи планують звільнити міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я і міністра соціальної політики. За інформацією РБК-Україна, на посаду глави МЗС розглядають кандидатури радника президента Руслана Демченка та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби.

Крім того, Мінветеранів можуть розділити, а Міністерство з питань окупованих територій може очолити представник України у підгрупі ТКГ Олексій Резніков.

Повістка засідання Ради 4 березня

Згідно з інформацією на сайті парламенту, нардепи на позачерговому засіданні 4 березня розглянуть такі питання:

Проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (реєстр.. № 3003П);

Проект закону про внесення змін у розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положень щодо головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр.. № 3015П);

Проект закону про ратифікацію рамкової угоди між урядом України і урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення морської безпеки та охорони України (реєстр.. № 0025);

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції" (друге читання) (реєстр.. № 2500Д);

Про Кабінет міністрів України;

Про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Зеленський скликав позачергове засідання Рада

Увечері 28 лютого президент України Володимир Зеленський ініціював проведення позачергового засідання Верховної ради. Як відомо, у порядку денному засідання розгляд кількох законопроектів, кадрові питання Кабміну і звіт правоохоронних органів. Напередодні засідання Ради, ввечері 3 березня, заплановано засідання фракції "Слуга народу". Як очікується, на фракцію прийде Зеленський, також запрошені генпрокурор Руслан Рябошапка та директор НАБУ Артем Ситник.