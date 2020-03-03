Перезавантаження Кабміну: що відомо про можливі призначення

Рада завтра розгляне кадрові питання Кабміну, можливо призначать 4 нових міністрів
Відставка Кабміну Олексія Гончарука або окремих міністрів може бути винесена на обговорення на позачерговому засіданні Верховної ради 4 березня. Детальніше про можливе перезавантаження Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.
Джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомило, що рішення про відставку Гончарука ще не прийнято остаточно.
"Повинен бути серйозний аудит і розуміння причин багатьох невдач у стратегічному баченні, чи може він (Гончарук, - ред.) бути більш успішним у другій половині свого імунітету", - повідомило джерело.
За даними джерела РБК-Україна, головним кандидатом на посаду прем'єра є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль. Його можуть призначити з "випробувальним терміном".
Також, за інформацією джерел, у новому Кабміні можуть залишитися Михайло Федоров, Дмитро Дубілет та Арсен Аваков. Також посади можуть зберегти Ганна Новосад і Тимофій Милованов.
Крім того, за інформацією РБК-Україна, в "пакеті" з міністрами розглядається зміна глави Держмитниці і Генеральної прокуратури.
Відставку Олексія Гончарука не виключають джерела РБК-Україна в "Слузі народу".
"Вважаю, що Гончарук подасть заяву про відставку", - повідомило джерело.
Крім того, за словами нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, у фракції є дуже багато питань до Гончарука. Однак, парламент не зможе його звільнити, якщо він сам не подасть заяву.
Разом з тим, за інформацією РБК-Україна, на даний момент Гончарук заяву про відставку не писав.
За інформацією джерел РБК-Україна, на позачерговому засіданні Рада може призначити чотирьох міністрів і створити посаду віце-прем'єра з питань промисловості.
Зокрема, за словами джерела, нардепи планують звільнити міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я і міністра соціальної політики. За інформацією РБК-Україна, на посаду глави МЗС розглядають кандидатури радника президента Руслана Демченка та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби.
Крім того, Мінветеранів можуть розділити, а Міністерство з питань окупованих територій може очолити представник України у підгрупі ТКГ Олексій Резніков.
Згідно з інформацією на сайті парламенту, нардепи на позачерговому засіданні 4 березня розглянуть такі питання:
Увечері 28 лютого президент України Володимир Зеленський ініціював проведення позачергового засідання Верховної ради. Як відомо, у порядку денному засідання розгляд кількох законопроектів, кадрові питання Кабміну і звіт правоохоронних органів. Напередодні засідання Ради, ввечері 3 березня, заплановано засідання фракції "Слуга народу". Як очікується, на фракцію прийде Зеленський, також запрошені генпрокурор Руслан Рябошапка та директор НАБУ Артем Ситник.