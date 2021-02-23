Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб



Як зазначається в повідомленні, картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 травня 2021 року.

У Ощадбанку нагадали, що банк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень.

"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні. Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись своєю старою карткою до 1 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.