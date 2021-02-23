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Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 11:40
Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб. Старою карткою можна розраховуватися до 1 травня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.


Як зазначається в повідомленні, картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 травня 2021 року.

У Ощадбанку нагадали, що банк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень.

"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні. Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись своєю старою карткою до 1 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уряд не може виплачувати гроші на окупованій Росією території з 2014 року.

У Кабінеті міністрів України раніше заявляли, що у пенсіонерів з ОРДЛО буде місяць на верифікацію після того, як закінчиться карантин

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