Перешли ко второму этапу: Сырский рассказал о формировании корпусной системы в ВСУ

Корпуса в ВСУ

Напомним, что в декабре главнокомандующий ВСУ сообщал, что все корпуса приняли свои полосы ответственности, разгрузив оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки. Также корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции.

Так, сообщалось, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов. К обучению привлекали наиболее опытных военных и инструкторов стран-партнеров.

Ранее о переходе ВСУ на корпусную структуру также рассказывали в Генштабе ВСУ. Как заявлял начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в начале октября, новосозданные корпуса уже выполняют боевые задачи и демонстрируют первые положительные результаты.

Благодаря реформе россиянам не удалось реализовать свои планы по быстрому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ также отмечал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.