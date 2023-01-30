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Перешли на сторону врага. Двум экс-офицерам ВМС Украины сообщено о подозрении

Фото: двум экс-офицерам ВМС Украины сообщено о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Двум бывшим офицерам Военно-морских сил Украины, перешедшим на сторону РФ в 2014 году, сообщено о подозрении в дезертирстве и госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

О подозрении заочно сообщено бывшему начальнику штаба – первому заместителю начальника и командиру группы инженерного обеспечения инженерного отряда Центра оперативного (боевого) обеспечения.

Как выяснило следствие, в 2014 году во время временной оккупации территории Крыма бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины. Предав военную присягу на верность украинскому народу, они перешли на сторону врага.

Фото: бывшие офицеры ВМС Украины, которых подозревают в госизмене и дезертирстве (gp.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР объявило о подозрении шестерым "правоохранителям" в Запорожской области, перешедшим на сторону РФ.

Также мы писали, что в рядах Службы безопасности Украины обнаружили еще одного предателя, собиравшего секретную информацию для российских спецслужб.

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