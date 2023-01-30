Перешли на сторону врага. Двум экс-офицерам ВМС Украины сообщено о подозрении

О подозрении заочно сообщено бывшему начальнику штаба – первому заместителю начальника и командиру группы инженерного обеспечения инженерного отряда Центра оперативного (боевого) обеспечения.

Как выяснило следствие, в 2014 году во время временной оккупации территории Крыма бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины. Предав военную присягу на верность украинскому народу, они перешли на сторону врага.

Фото: бывшие офицеры ВМС Украины, которых подозревают в госизмене и дезертирстве (gp.gov.ua)