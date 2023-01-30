Перейшли на бік ворога. Двом екс-офіцерам ВМС України повідомлено про підозру

Про підозру заочно повідомлено колишньому начальнику штабу – першому заступнику начальника та командиру групи інженерного забезпечення інженерного загону Центру оперативного (бойового) забезпечення.

Як з'ясувало слідство, у 2014 році під час тимчасової окупації території Криму колишні офіцери не з'явилися на службу до пункту постійної дислокації на материковій частині України. Здобувши військову присягу на вірність українському народу, вони перейшли на бік ворога.

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Фото: колишні офіцери ВМС України, яких підозрюють у держзраді та дезертирстві (gp.gov.ua)