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Перейшли на бік ворога. Двом екс-офіцерам ВМС України повідомлено про підозру

Фото: двом екс-офіцерам ВМС України повідомлено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Двом колишнім офіцерам Військово-морських сил України, які перейшли на бік РФ у 2014 році, повідомлено про підозру у дезертирстві та держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.

Про підозру заочно повідомлено колишньому начальнику штабу – першому заступнику начальника та командиру групи інженерного забезпечення інженерного загону Центру оперативного (бойового) забезпечення.

Як з'ясувало слідство, у 2014 році під час тимчасової окупації території Криму колишні офіцери не з'явилися на службу до пункту постійної дислокації на материковій частині України. Здобувши військову присягу на вірність українському народу, вони перейшли на бік ворога.

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Фото: колишні офіцери ВМС України, яких підозрюють у держзраді та дезертирстві (gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоГБР оголосило про підозру шістьом "правоохоронцям" у Запорізькій області , які перейшли на бік РФ.

Також ми писали, що у лавах Служби безпеки України виявили ще одного зрадника, який збирав секретну інформацію для російських спецслужб.

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