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"Правоохранителям"-предателям в Запорожской области объявлено подозрение

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Украина, Четверг 26 января 2023 16:59
"Правоохранителям"-предателям в Запорожской области объявлено подозрение Фото: ГБР разоблачило государственных изменников на захваченной территории Запорожской области (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Шестерым "правоохранителям" в Запорожской области, перешедшим на сторону РФ, объявлено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Установлено, что подозреваемые после российского вторжения предали присягу, перешли на сторону врага и стали ему служить: помогли оккупантам создать фейковые правоохранительные органы под названием "Народная милиция г. Каменка-Днепровская" и "Народная милиция пгт Михайловка".

"По указаниям захватчиков подозреваемые патрулируют улицы поселков и выходят на дежурство - как бы выполняют работу правоохранительных органов. Также постоянно агитируют своих бывших коллег и других жителей области не сопротивляться и сотрудничать с захватчиком", - говорится в сообщении.

Все шесть правоохранителей заочно уволены и им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению предателей, решивших перейти на сторону врага. Каждый коллаборант будет привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнули в ГБР.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в рядах Службы безопасности Украины обнаружили еще одного предателя, собиравшего секретную информацию для российских спецслужб.

Кроме того, ранее мы писали, что два коллаборанта из Херсона стали "командирами" при оккупантах.

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