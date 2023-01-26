"Правоохранителям"-предателям в Запорожской области объявлено подозрение
Шестерым "правоохранителям" в Запорожской области, перешедшим на сторону РФ, объявлено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Установлено, что подозреваемые после российского вторжения предали присягу, перешли на сторону врага и стали ему служить: помогли оккупантам создать фейковые правоохранительные органы под названием "Народная милиция г. Каменка-Днепровская" и "Народная милиция пгт Михайловка".
"По указаниям захватчиков подозреваемые патрулируют улицы поселков и выходят на дежурство - как бы выполняют работу правоохранительных органов. Также постоянно агитируют своих бывших коллег и других жителей области не сопротивляться и сотрудничать с захватчиком", - говорится в сообщении.
Все шесть правоохранителей заочно уволены и им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
"Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению предателей, решивших перейти на сторону врага. Каждый коллаборант будет привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнули в ГБР.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что в рядах Службы безопасности Украины обнаружили еще одного предателя, собиравшего секретную информацию для российских спецслужб.
Кроме того, ранее мы писали, что два коллаборанта из Херсона стали "командирами" при оккупантах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.