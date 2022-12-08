В Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц

Столичные власти переименовали еще 32 улицы в Киеве, названия которых связаны с Россией или советским прошлым. В частности, дерусифицировали и бульвар Дружбы народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский горсовет.

В Киеве с августа переименовали уже 237 городских объектов. На сегодняшнем заседании переименовали бульвар Дружбы народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

Кроме того, в столице дерусифицировали

в Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота;

в Дарницком районе:

переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;

переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона;

в Деснянском районе:

улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого;

в Печерском районе:

улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского;

в Подольском районе:

переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;

улицу Орскую – на улицу Василия Мовы;

в Святошинском районе:

улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы;

в Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы;

в Шевченковском районе:

улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;

улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;

переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;

переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;

улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;

улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.

Напомним, ранее в Киеве переименовали 11 объектов, поэтому в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша.

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