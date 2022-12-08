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В Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 16:20
В Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц Фото: в Киеве переименовали 32 улицы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Столичные власти переименовали еще 32 улицы в Киеве, названия которых связаны с Россией или советским прошлым. В частности, дерусифицировали и бульвар Дружбы народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский горсовет.

В Киеве с августа переименовали уже 237 городских объектов. На сегодняшнем заседании переименовали бульвар Дружбы народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

Кроме того, в столице дерусифицировали

в Голосеевском районе:

  • улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
  • переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
  • улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота;

в Дарницком районе:

  • переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
  • переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;
  • улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона;

в Деснянском районе:

  • улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;
  • улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;
  • улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого;

в Печерском районе:

  • улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;
  • бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского;

в Подольском районе:

  • переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;
  • улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;
  • улицу Орскую – на улицу Василия Мовы;

в Святошинском районе:

  • улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
  • улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;
  • улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;
  • улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;
  • улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;
  • улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;
  • улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы;

в Соломенском районе:

  • улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;
  • улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;
  • улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;
  • улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;
  • улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы;

в Шевченковском районе:

  • улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;
  • улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;
  • переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
  • переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;
  • улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;
  • улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.

Напомним, ранее в Киеве переименовали 11 объектов, поэтому в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша.

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