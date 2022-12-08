В Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц
Столичные власти переименовали еще 32 улицы в Киеве, названия которых связаны с Россией или советским прошлым. В частности, дерусифицировали и бульвар Дружбы народов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский горсовет.
В Киеве с августа переименовали уже 237 городских объектов. На сегодняшнем заседании переименовали бульвар Дружбы народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.
Кроме того, в столице дерусифицировали
в Голосеевском районе:
- улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
- переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
- улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота;
в Дарницком районе:
- переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
- переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;
- улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона;
в Деснянском районе:
- улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;
- улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;
- улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого;
в Печерском районе:
- улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;
- бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского;
в Подольском районе:
- переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;
- улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;
- улицу Орскую – на улицу Василия Мовы;
в Святошинском районе:
- улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
- улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;
- улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;
- улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;
- улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;
- улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;
- улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы;
в Соломенском районе:
- улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;
- улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;
- улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;
- улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;
- улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы;
в Шевченковском районе:
- улицу Тешебаева – на улицу Александра Бринжалы;
- улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича;
- переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
- переулок Толбухина – на переулок Михаила Ялового;
- улицу Академика Грекова – на улицу Родины Глаголевых;
- улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.
Напомним, ранее в Киеве переименовали 11 объектов, поэтому в столице появились улицы Екатерины Гандзюк и Пантелеймона Кулиша.
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